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Легендарний боксер повернеться на ринг у 53 роки

Олександр Булава — 7 травня 2025, 00:24
Легендарний боксер повернеться на ринг у 53 роки
Шейн Мослі
instagram.com/shanemosley

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Шейн Мослі (49-1-10, 41 КО) проведе виставковий бій.

Про це повідомляє IFL TV.

Суперником 53-річного американця стане актор Девід Куржал. Їх бій відбудеться 25 липня на вечорі боксу у Лондоні на арені "Indigo at The O2".

Свій останній бій Мослі провів у 2016 році. Американець поступився вірменину Давиду Аванесяну одноголосним рішенням суддів у поєдинку за тимчасовий титул WBA в напівсередній вазі.

Напередодні британський промоутер Френк Воррен запросив президента України Володимира Зеленського відвідати реванш володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO) з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

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