Легендарний боксер повернеться на ринг у 53 роки

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Шейн Мослі (49-1-10, 41 КО) проведе виставковий бій.

Про це повідомляє IFL TV.

Суперником 53-річного американця стане актор Девід Куржал. Їх бій відбудеться 25 липня на вечорі боксу у Лондоні на арені "Indigo at The O2".

Свій останній бій Мослі провів у 2016 році. Американець поступився вірменину Давиду Аванесяну одноголосним рішенням суддів у поєдинку за тимчасовий титул WBA в напівсередній вазі.

Former three-weight world champion Shane Mosley will return to the ring for the first time in over nine years on July 25th in London when he takes on influencer boxer and action movie star David Kurzhal 🥊



Victor Ortiz will appear on the undercard which will include former… pic.twitter.com/Iy5UN4mex8 — IFL TV (@IFLTV) May 6, 2025

Напередодні британський промоутер Френк Воррен запросив президента України Володимира Зеленського відвідати реванш володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO) з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).