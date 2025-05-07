Легендарний боксер повернеться на ринг у 53 роки
Шейн Мослі
instagram.com/shanemosley
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Шейн Мослі (49-1-10, 41 КО) проведе виставковий бій.
Про це повідомляє IFL TV.
Суперником 53-річного американця стане актор Девід Куржал. Їх бій відбудеться 25 липня на вечорі боксу у Лондоні на арені "Indigo at The O2".
Свій останній бій Мослі провів у 2016 році. Американець поступився вірменину Давиду Аванесяну одноголосним рішенням суддів у поєдинку за тимчасовий титул WBA в напівсередній вазі.
Напередодні британський промоутер Френк Воррен запросив президента України Володимира Зеленського відвідати реванш володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO) з чемпіоном світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).