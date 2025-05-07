Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів сезону-2024/25

Італійський Інтер став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2024/25. У півфіналі міланський клуб за сумою двоматчевого протистояння здолав Барселону.

Перша гра між цими командами відбувалася в Іспанії та завершилася з рахунком 3:3. У другій зустрічі основний час завершився з ідентичним рахунком. Тож все вирішив гол Давіде Фраттезі на старті овертаймів, Інтер здолав суперника 4:3.

Попри те, що Барселона програла у матчі-відповіді, саме її гравець отримав найвищу оцінку. 17-річний Ламін Ямал став найкращим футболістом у зустрічі.

Другий фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Арсенала. Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 квітня, у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок у Лондоні завершився перемогою чемпіонів Франції 1:0.

Вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені, Німеччина.