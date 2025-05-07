Визначився найкращий гравець матчу Інтер – Барселона у півфіналі ЛЧ

УЄФА визначила найкращого гравця матчу за підсумками матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Про це йдеться на сайті організації.

Нагороду отримав швейцарський голкіпер міланського клубу Ян Зоммер, в активі якого 7 сейвів.

"Він тримав Інтер у грі завдяки кільком чарівним інтуїтивним сейвам, кілька разів відбиваючи удари Ламіна Ямала, що допомогло команді вийти у фінал. Ключові епізоди у вирішальні моменти матчу у виконанні воротаря збірної Швейцарі", – йдеться в повідомленні технічних спостерігачів УЄФА.

За підсумками двоматчевого протистояння у фінал вийшов Інтер. Команда у другій грі в овертаймі обіграла Барселону з рахунком 4:3 (перша зустріч – 3:3).

Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні ПСЖ та Арсенала.