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Визначився найкращий гравець матчу Інтер – Барселона у півфіналі ЛЧ

Олександр Булава — 7 травня 2025, 01:08
Визначився найкращий гравець матчу Інтер – Барселона у півфіналі ЛЧ
Ян Зоммер
x.com/ChampionsLeague/

УЄФА визначила найкращого гравця матчу за підсумками матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Про це йдеться на сайті організації.

Нагороду отримав швейцарський голкіпер міланського клубу Ян Зоммер, в активі якого 7 сейвів.

"Він тримав Інтер у грі завдяки кільком чарівним інтуїтивним сейвам, кілька разів відбиваючи удари Ламіна Ямала, що допомогло команді вийти у фінал.

Ключові епізоди у вирішальні моменти матчу у виконанні воротаря збірної Швейцарі", – йдеться в повідомленні технічних спостерігачів УЄФА.

За підсумками двоматчевого протистояння у фінал вийшов Інтер. Команда у другій грі в овертаймі обіграла Барселону з рахунком 4:3 (перша зустріч – 3:3).

Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні ПСЖ та Арсенала.

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