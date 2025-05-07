17-річний Ямал отримав найвищу оцінку в матчі-відповіді Інтер – Барселона

17-річний вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал став найкращим гравцем матчу-відповіді у півфіналі Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Іспанець за свою гру отримав 8,6 бала та випередив воротаря суперника Яна Зоммера і Дензела Дюмфріса, у яких по 8,1.

Хоч Ямал не відзначився гольовою дією, на його рахунку один ключовий пас, 43 точні передачі з 57 (75%), 5 ударів та 20 спроб дриблінгу (14 вдалих).

За підсумками двоматчевого протистояння у фінал вийшов Інтер. Команда у другій грі в овертаймі обіграла Барселону з рахунком 4:3 (перша зустріч – 3:3).

Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні ПСЖ та Арсенала. Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 квітня, у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок у Лондоні завершився перемогою чемпіонів Франції 1:0.