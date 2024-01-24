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Збірна США оголосила розширений список гравців на Олімпіаду-2024

Сьогодні 16:55 160 0
Збірна США оголосила розширений список гравців на Олімпіаду-2024

Джерело - basket.com.ua.

Тренерський штаб збірної США визначився з розширеним списком баскетболістів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє krepsinis.net

Список збірної США:  Бем Адебайо, Джаррет Аллен, Паоло Банчеро, Дезмонд Бейн, Скотті Барнс, Девін Букер, Мікал Бріджес. Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Джиммі Батлер, Алекс Карузо, Стівен Каррі, Ентоні Девіс, Кевін Дюрант, Ентоні Едвардс, Джоел Ембід, Де’Аарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайріз Гелібертон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Герро, Джру Холідей, Чет Холмгрен, Брендон Інграм, Кайрі Ірвінг, Джарен Джексон, ЛеБрон Джеймс, Кем Джонсон, Вокер Кесслер, Кавай Леонард, Деміан Ліллард, Донован Мітчелл, Кріс Пол, Боббі Портіс, Остін Рівз, Дункан Робінсон, Джейсон Татум, Деррік Вайт і Трей Янг.

США виграли останні чотири Олімпіади.

Раніше повідомлялося, що баскетболіст Клівленда дискваліфікований на 25 матчів.

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