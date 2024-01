НБА перенесла матч Голден Стейт з Далласом через смерть Милоєвича

НБА перенесла матч Голден Стейт - Даллас через смерть асистента головного тренера Ворріорс Деяна Милоєвича.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Матч мав відбутися у ніч на суботу, 20 січня, о 5:00. Раніше ліга перенесла матч Голден Стейт з Ютою.

The NBA is postponing Friday's Warriors-Mavericks game after the sudden death of Golden State assistant Dejan Milojevic, sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors-Jazz was postponed Wednesday night following the tragic passing.