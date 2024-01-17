Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні

Джерело - Чемпіон.
46-річний помічник головного тренера Голден Стейт Деян Милоєвич помер у лікарні.
Про це повідомляє Eurohoops.
У вівторок тренера госпіталізували до лікарні у Солт-Лейк-Сіті. Причиною цього став серцевий напад.
У ніч на 18 січня Голден Стейт мав провести гостьовий матч проти Юти, проте НБА перенесла матч через ситуацію з тренером.
Golden State Warriors assistant coach Dejan Milojevic has passed away at 46 years of age, per @Eurohoopsnet pic.twitter.com/inpxqUjptz— NBACentral (@TheDunkCentral) January 17, 2024
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