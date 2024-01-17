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Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні

У вівторок тренера госпіталізували до лікарні у Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 22:19 287 0
Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні
#NBA

Джерело - Чемпіон.

46-річний помічник головного тренера Голден Стейт Деян Милоєвич помер у лікарні.

Про це повідомляє Eurohoops.

У вівторок тренера госпіталізували до лікарні у Солт-Лейк-Сіті. Причиною цього став серцевий напад.

У ніч на 18 січня Голден Стейт мав провести гостьовий матч проти Юти, проте НБА перенесла матч через ситуацію з тренером.

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