Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні

46-річний помічник головного тренера Голден Стейт Деян Милоєвич помер у лікарні.

Про це повідомляє Eurohoops.

У вівторок тренера госпіталізували до лікарні у Солт-Лейк-Сіті. Причиною цього став серцевий напад.

У ніч на 18 січня Голден Стейт мав провести гостьовий матч проти Юти, проте НБА перенесла матч через ситуацію з тренером.

Golden State Warriors assistant coach Dejan Milojevic has passed away at 46 years of age, per @Eurohoopsnet pic.twitter.com/inpxqUjptz