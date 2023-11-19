Рівне мінімально програло Прикарпаттю-Говерлі в Суперлізі

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Говерли Сергій Старцев

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла перемогло Рівне у матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 67:66.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Говерли Сергій Старцев, який набрав 25 очок, 3 підбирання та 6 передач.

Суперліга України - регулярний чемпіонат

19 листопада

Рівне-ОШВСМ — Прикарпаття-Говерла 66:67 (17:15, 20:16, 14:17, 15:19)

Рівне-ОШВСМ: Тимощук 13 + 5 підбирань + 4 передачi, Водолазський 12, Сміт 12 + 6 підбирань, Шепелев 7, Соловйов 7 — старт, Джойнер 12 + 6 передач, Мочалов 3 + 8 підбирань, Шанюк 0, Поносов 0, Чиж 0, Герасимчук 0.

Прикарпаття-Говерла: Старцев 25 + 6 передач, Горобченко 15 + 9 підбирань - 5 втрат, Лесик 15 + 11 підбирань, Кабацюра 12 + 7 підбирань, Дроздов 0 – старт; М. Тимофійчук 8, А. Тимофійчук 0, Аврахов 0, Музиченко 0, Чугунов 0.

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