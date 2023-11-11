Леброн став першим гравцем в історії НБА, у якого 5 тисяч втрат

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лейкерс Леброн Джеймс став першим в історії НБА гравцем, у якого 5 тисяч втрат за кар'єру.
Про це повідомляє CBS Sports
Сталося це матчі внутрішньосезонного турніру проти Фінікса, який команда виграла з рахунком 122:119.
With this turnover, LeBron James becomes the first player in NBA history with 5,000 career turnovers. pic.twitter.com/CkACUvxExW— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 11, 2023
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