Леброн став першим гравцем в історії НБА, у якого 5 тисяч втрат

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс став першим в історії НБА гравцем, у якого 5 тисяч втрат за кар'єру.

Про це повідомляє CBS Sports

Сталося це матчі внутрішньосезонного турніру проти Фінікса, який команда виграла з рахунком 122:119.

