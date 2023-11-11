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Леброн став першим гравцем в історії НБА, у якого 5 тисяч втрат

Сталося це матчі внутрішньосезонного турніру проти Фінікса
Сьогодні 11:36 170 0
Леброн став першим гравцем в історії НБА, у якого 5 тисяч втрат
#Леброн Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс став першим в історії НБА гравцем, у якого 5 тисяч втрат за кар'єру.

Про це повідомляє CBS Sports

Сталося це матчі внутрішньосезонного турніру проти Фінікса, який команда виграла з рахунком 122:119.

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