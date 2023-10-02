Головне
Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 1562
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Сьогодні 16:59 130
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Сьогодні 16:07 557
Циганков вибув на місяць через травму
Сьогодні 15:07 452
Мрія 2006 виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу
Сьогодні 14:37 568
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 13:59 334565 5
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 13:17 6625 3
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:38 689
Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 10:08 900
Збірна України обіграла Іран у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 09:08 871
Прямі трансляції

Філадельфія може оштрафувати Хардена за пропуск медіадня

Харден хоче, щоб його обміняли
Сьогодні 17:52 155 0
Філадельфія може оштрафувати Хардена за пропуск медіадня
#Філадельфія, #Харден

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Філадельфії Джеймс Харден може отримати від клубу штраф за те, що не прибув на сьогоднішній медіадень.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Баскетболіст пропустить пресконференцію команди. Гравці Сіксерс проведуть перші тренування 3 жовтня. 

Харден хоче, щоб його обміняли. Джеймс хоче грати за Кліпперс.

Клуби вели переговори щодо можливого обміну баскетболіста, однак вони ні до чого не призвели.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 9395
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу 2542
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 334565 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26484
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 8686
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 6625 3
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9037
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15604 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57004
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42003 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51815
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24814