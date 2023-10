Філадельфія може оштрафувати Хардена за пропуск медіадня

Розігруючий Філадельфії Джеймс Харден може отримати від клубу штраф за те, що не прибув на сьогоднішній медіадень.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Баскетболіст пропустить пресконференцію команди. Гравці Сіксерс проведуть перші тренування 3 жовтня.

Харден хоче, щоб його обміняли. Джеймс хоче грати за Кліпперс.

Клуби вели переговори щодо можливого обміну баскетболіста, однак вони ні до чого не призвели.

Harden could be subject to a fine for missing media day. The Sixers leave for Colorado later today for several days of training camp at Colorado State University. The Sixers and Clippers have talked recently but there doesn’t appear to be any traction on a trade, sources said. https://t.co/Pt8SjSwjfW