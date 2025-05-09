Пушич – про нічию Шахтаря із Зорею: Я дуже гордий тренер сьогодні, пишаюся гравцями

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич розповів, що пишається своєю командою, яка майже 80 хвилин грала в меншості, але не програла луганській Зорі в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми грали майже 80 хвилин без одного гравця. Я дуже пишаюся моїми гравцями та тим, що ми сьогодні показали в меншості, тим, як ми грали, як боролися, як ми створювали шанси, домінували в меншості проти дуже серйозного суперника протягом 80 хвилин.

Попри цей результат, який є для нас невтішним, але з огляду на обставини – велика повага моїм гравцям за те, що вони сьогодні показали. Я дуже гордий тренер сьогодні, і я дійсно насолоджувався зі сторони тим, як ми грали та ухвалювали рішення. Насправді усім, що робили", – сказав Пушич.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 0:0. Шахтар з 58 балами в активі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату – відставання від другої Олександрії складає 5 пунктів. Зоря з 37 очками йде сьомою.

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