Шовковський розповів, чи змінюватиме склад на фінал Кубку України проти Шахтаря
Олександр Шовковський
ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що наразі не знає, чи змінюватиме він стартовий склад на фінал Кубку України проти Шахтаря у порівнянні з матчем проти Полісся.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Я не знаю, у якому стані будуть наші футболісти після сьогоднішньої гри. Можливо, зміни будуть, можливо – ні. На це питання відповість ситуація й тренувальний процес", – сказав Шовковський.
Нагадаємо, у матчі 28 туру Динамо розписало мирову з Поліссям. Кияни продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ за два тури до фінішу. Наразі перевага над Олександрією складає 5 пунктів, проте команда Руслана Ротаня свій матч ще не зіграла.
Динамо ж невдовзі зіграє проти донецького Шахтаря у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.