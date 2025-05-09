Судаков та Матвієнко зможуть зіграти проти Динамо у фіналі Кубку України

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич повідомив, що лідери команди Георгій Судаков та Микола Матвієнко зможуть зіграти проти київського Динамо у фіналу Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Судаков і Матвієнко будуть готові до цього матчу. Маю певні сумніви, але побачимо. У будь-якому разі хлопці, які грали сьогодні (проти Зорі – прим.) і в останні тижні, показали чудовий рівень, і я дуже цьому радий. Проте побачимо наступного тижня", – сказав Пушич.

Нагадаємо, у матчі 28 туру УПЛ Динамо розписало мирову з Поліссям, а Шахтар у меншості втримав нічию із Зорею.

Вже у середу, 14 травня, команди зустрінуться у фіналі Кубку України. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно.