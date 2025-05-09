Спільна перемога: президент ПСЖ зробив подарунок 600 співробітникам клубу за фінал Ліги чемпіонів

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вирішив висловити подяку 600 співробітникам клубу після того, як команда Луїса Енріке стала фіналістом Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє SPORTbible.

7 травня парижани вдруге обіграли Арсенал (2:1) у півфіналі Ліги чемпіонів, в результаті чого вони приєдналися до Інтера у фінальному поєдинку головного єврокубку.

Незважаючи на те, що путівка до фіналу Ліги чемпіонів була здобута на футбольному полі, Аль-Хелаїфі не забув, що це спільний успіх усіх, хто має відношення до чинного чемпіона Франції.

Згідно з джерелом, президент ПСЖ надіслав листа 600 співробітникам клубу, в якому повідомив, що вони будуть нагороджені за триумф команди.

Кожен член персоналу отримає безкоштовні квитки та оплачену подорож до Мюнхена, а також частку бонусного фонду, який зазвичай зарезервований лише для гравців першої команди.

"Філософія та успіх нашого клубу ґрунтуються на сумі наших колективних зусиль – від гравців на полі до тренерського та технічного персоналу, а також усіх співробітників усіх відділів Парі Сен-Жермен. Ми пишаємося тим, що є однією сім'єю – сім'єю Парі Сен-Жермен, яка з гордістю представляє Париж і Францію на найбільшій сцені. Саме з цієї причини всі наші співробітники матимуть можливість бути поруч з нашою командою під час фінальної місії в Мюнхені. Дякую вам за всі ваші зусилля, відданість, професіоналізм та пристрасть до Парі Сен-Жермен, яка продовжуватиме об'єднувати та нести вперед протягом наступних тижнів, починаючи з фіналу Кубку Франції в Парижі наступного тижня", – йдеться в листі Аль-Хелаїфі.

ПСЖ

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між Інтером та ПСЖ відбудеться 31 травня в Мюнхені на "Альянц Арені".

Нагадаємо, що після закінчення стадії півфіналу Ліги чемпіонів визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025.