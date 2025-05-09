Маямі Хіт підготували великий пакет активів, щоб виміняти Дюранта

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант може продовжити свою кар'єру у складі Маямі Хіт.

Про це повідомляє журналіст Forbes Еван Сайдері.

За інформацією джерела, франшиза з Флориди вже визначилася з активами, які вона готова віддати за 36-річного баскетболіста. Вона не збирається пропонувати так багато, як це було минулого разу.

Щоб домовитися з Фініксом, Маямі планує віддати Ендрю Віггінса, спливаючий контракт Данкана Робінсона, молодого гравця та кілька драфт-піків.

The Heat are likely to pursue Kevin Durant, but they will not be offering a significant package of future picks, per @flasportsbuzz (https://t.co/tqq11xT1hY).



Miami can make salaries work with Andrew Wiggins, Duncan Robinson’s $19.8 million expiring contract, plus a prospect. pic.twitter.com/iGXC6xqDUI — Evan Sidery (@esidery) May 9, 2025

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Варто зазначити, що у Кей Ді залишиться всього один рік за чинним контрактом. За наступний сезон-2025/26 Дюрант отримає 54,7 мільйона доларів.

Також повідомляється, що зацікавленість Х'юстона в Кевіні переоцінюється. У той же час в гонку за Дюранта може включитися Міннесота, якщо вона провалиться в плейоф цього року.

У минулому регулярному сезоні Кевін Дюрант провів 62 матчі, в яких набирав у середньому 26.6 очка, 6 підбрань та 4.2 передачі. Фінікс посів одинадцяте місце в таблиці Західної конференції, в результаті чого команда залишилася без постсезону.

Раніше стало відомо, що Дреймонд Грін з Голден Стейт Ворріорз ризикує пропустити один з наступних поєдинків плейоф НБА через дискваліфікацію.