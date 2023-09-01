Михайлюк підпише контракт з клубом НБА

Угода розрахована на 1 рік

Джерело - Чемпіон.

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк став гравцем Бостона.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Угода розрахована на 1 рік.

Free agent Svi Mykhailiuk has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2023

Українець був близький до укладання угоди з Панатінаїкосом, проте пріоритетом все одно лишалася НБА.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!