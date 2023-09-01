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Михайлюк підпише контракт з клубом НБА

Угода розрахована на 1 рік
Сьогодні 08:35 217 0
Михайлюк підпише контракт з клубом НБА
#NBA, #Бостон, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк став гравцем Бостона.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Угода розрахована на 1 рік. 

Українець був близький до укладання угоди з Панатінаїкосом, проте пріоритетом все одно лишалася НБА.

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