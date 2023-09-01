Михайлюк підпише контракт з клубом НБА

Джерело - Чемпіон.
Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк став гравцем Бостона.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Угода розрахована на 1 рік.
Free agent Svi Mykhailiuk has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2023
Українець був близький до укладання угоди з Панатінаїкосом, проте пріоритетом все одно лишалася НБА.
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