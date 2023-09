Михайлюк підпише контракт з клубом НБА

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк став гравцем Бостона.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Угода розрахована на 1 рік.

Free agent Svi Mykhailiuk has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.