Панатінаїкос пішов на важливу поступку у переговорах з Михайлюком

Панатінаїкос узгодив умови контракту з українським атакувальним захисником Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє Prasinoforos.

Очікується, що офіційно про укладення угоди оголосять найближчим часом. Переговори досягли прогресу, коли Панатінаїкос пішов на важливу поступку і дав Михайлюку можливість шукати клуб в НБА до 31 серпня. Якщо українець в указаний термін отримає гарантований контракт в НБА, то розірве укладену угоду з Панатінаїкосом.

Контракт Михайлюка розрахований на два роки, до міжсезоння-2025. Влітку 2024 року в договорі також передбачена опція виходу у випадку пропозиції з НБА.