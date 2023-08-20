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Панатінаїкос пішов на важливу поступку у переговорах з Михайлюком

Сьогодні 11:09 243 0
Панатінаїкос пішов на важливу поступку у переговорах з Михайлюком
#Святослав Михайлюк

Джерело - basket.com.ua.

Панатінаїкос узгодив умови контракту з українським атакувальним захисником Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє Prasinoforos.

Очікується, що офіційно про укладення угоди оголосять найближчим часом. Переговори досягли прогресу, коли Панатінаїкос пішов на важливу поступку і дав Михайлюку можливість шукати клуб в НБА до 31 серпня. Якщо українець в указаний термін отримає гарантований контракт в НБА, то розірве укладену угоду з Панатінаїкосом.

Контракт Михайлюка розрахований на два роки, до міжсезоння-2025. Влітку 2024 року в договорі також передбачена опція виходу у випадку пропозиції з НБА.

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