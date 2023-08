Портленд не зацікавлений в обміні Лілларда на Таунса

Портленд не зацікавлений в обміні Деміана Лілларда на центрового Міннесоти Карла-Ентоні Таунса.

Про це повідомив журналіст Аарон Фентресс.

The Portland Trail Blazers have no interest in KAT and Damian Lillard has no interest in playing in Minnesota.



So, this is a no. https://t.co/hcCFyG9tJt