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НБА оштрафувала Хардена

Причиною штрафу стали слова про бажання змінити команду
Сьогодні 19:37 329 0
НБА оштрафувала Хардена
Фото: Getty Images
#NBA, #Філадельфія, #Харден

Джерело - Чемпіон.

Гравця Філадельфії Джеймса Хардена НБА оштрафувала на 100 тисяч доларів.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Це сталося через те, що захисник назвав президента Сіксерс брехуном і заявив, що не хоче бути частиною цієї команди.

Більшою мірою причиною штрафу стали слова про бажання змінити команду. Він порушив правила ліги щодо публічної вимоги трейду.

Раншіе Філадельфія завершила переговори щодо обміну Хардена.

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