Гравця Філадельфії Джеймса Хардена НБА оштрафувала на 100 тисяч доларів.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Це сталося через те, що захисник назвав президента Сіксерс брехуном і заявив, що не хоче бути частиною цієї команди.

Більшою мірою причиною штрафу стали слова про бажання змінити команду. Він порушив правила ліги щодо публічної вимоги трейду.

The NBA is fining Sixers star James Harden $100,000 for his recent comments referring to franchise president Daryl Morey as a “liar,” sources tell ESPN.