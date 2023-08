Шарлотт підписав негарантований контракт з форвардом Скоттом

Легкий форвард Тревон Скотт і Шарлотт підписали негарантований контракт.

Про це повідомив журналіст Майкл Скотто.

Баскетболіст минулий сезон провів у складі Фос Прованс з чемпіонату Франції

Також Скотт виступав у Лізі розвитку НБА.

The Charlotte Hornets have agreed to an Exhibit 10 deal with Tre Scott, league sources told @hoopshype. Scott averaged 17.4 points on 53.8 percent shooting from the field for Charlotte’s G League affiliate, the Greensboro Swarm, last season.