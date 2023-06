Ексгравець НБА Майкл Джордан близький до продажу контрольного пакета акцій Шарлотт.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Покупцями можуть стати Гейб Плоткін та Рік Шнелл. Сума продажу має скласти 3 мільярди доларів.

