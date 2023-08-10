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Будівельник програв суд ексгравцю команди Клавеллу

Київський клуб має виплатити баскетболісту йому 20 тисяч доларів
Сьогодні 20:01 205 0
Будівельник програв суд ексгравцю команди Клавеллу
#Будівельник, #БК Прометей, #Джіан Клавелл

Джерело - ФІФА.

Баскетболіст Прометея Джіан Клавелл виграв суд у свого колишнього клубу Будівельника.

Про це повідомляє ФІБА

Згідно з рішенням Баскетбольного арбітражного трибуналу, київський клуб має виплатити йому 20 тисяч доларів невиплаченої зарплати і 5% річних за борги з 28 вересня 2022 року до повної оплати.

Також Будівельник повинен компенсувати судові витрати.

Нагадаємо, Клавелл пропустить чемпіонат світу через травму.

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