Будівельник програв суд ексгравцю команди Клавеллу

Київський клуб має виплатити баскетболісту йому 20 тисяч доларів

Джерело - ФІФА.

Баскетболіст Прометея Джіан Клавелл виграв суд у свого колишнього клубу Будівельника.

Про це повідомляє ФІБА

Згідно з рішенням Баскетбольного арбітражного трибуналу, київський клуб має виплатити йому 20 тисяч доларів невиплаченої зарплати і 5% річних за борги з 28 вересня 2022 року до повної оплати.

Також Будівельник повинен компенсувати судові витрати.

Нагадаємо, Клавелл пропустить чемпіонат світу через травму.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!