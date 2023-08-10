Будівельник програв суд ексгравцю команди Клавеллу

Джерело - ФІФА.
Баскетболіст Прометея Джіан Клавелл виграв суд у свого колишнього клубу Будівельника.
Про це повідомляє ФІБА
Згідно з рішенням Баскетбольного арбітражного трибуналу, київський клуб має виплатити йому 20 тисяч доларів невиплаченої зарплати і 5% річних за борги з 28 вересня 2022 року до повної оплати.
Також Будівельник повинен компенсувати судові витрати.
Нагадаємо, Клавелл пропустить чемпіонат світу через травму.
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