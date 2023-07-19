Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 11570 1
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 15:56 23192
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 15:28 45724
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 14:53 26994
Лудогорець з Пластуном зіграє з Баллкані: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:36 245
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 12:22 5900
Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади
Сьогодні 10:52 231
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 1302
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 738
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 1327
Прямі трансляції

Клавелл пропустить чемпіонат світу через травму

Президент Федерації баскетболу Пуерто-Ріко розповів про травму гравця Прометея
Сьогодні 14:53 293 0
Клавелл пропустить чемпіонат світу через травму

Джерело - Федерація баскетболу Пуерто-Ріко.

Гравець Прометея Джіан Клавелл через операцію на меніску пропустить чемпіонат світу з баскетболу.

Про це повідомив президент Федерації баскетболу Пуерто-Ріко Юм Рамос.

"Незважаючи на те, що Джіан Клавелл є дуже важливою фігурою для нас, зараз важливо думати не про себе, а про його одужання та повернення його в нашу команду", — сказав Рамос.

Нагадаємо, Прометей зіграє в групі А Єврокубка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45724
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 23192
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26994
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15331
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 11570 1
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 12830
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27957
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38534 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45724
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152192 7
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16688 3
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8908