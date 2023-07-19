Гравець Прометея Джіан Клавелл через операцію на меніску пропустить чемпіонат світу з баскетболу.

Про це повідомив президент Федерації баскетболу Пуерто-Ріко Юм Рамос.

"Незважаючи на те, що Джіан Клавелл є дуже важливою фігурою для нас, зараз важливо думати не про себе, а про його одужання та повернення його в нашу команду", — сказав Рамос.