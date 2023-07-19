Джерело - Федерація баскетболу Пуерто-Ріко.
Гравець Прометея Джіан Клавелл через операцію на меніску пропустить чемпіонат світу з баскетболу.
Про це повідомив президент Федерації баскетболу Пуерто-Ріко Юм Рамос.
"Незважаючи на те, що Джіан Клавелл є дуже важливою фігурою для нас, зараз важливо думати не про себе, а про його одужання та повернення його в нашу команду", — сказав Рамос.
Нагадаємо, Прометей зіграє в групі А Єврокубка.
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