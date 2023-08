Скапінцев візьме участь у тренувальному таборі Нью-Йорка

Український баскетболіст Дмитро Скапінцев буде боротися за місце у складі Нью-Йорка.

Про це повідомляє журналіст Ян Беглі.

Українець грав за Нікс у Літній лізі, а також виступав за їх фарм-команду у Лізі розвитку НБА.

Клуб підписав зі Скапінцевим та Обадієм Ноелем угоду Exhibit 10.

Якщо Дмитро не потрапить до складу Нікс, то може повернутися до фарм-клубу Вестчестер Нікс у Лізі розвитку.

