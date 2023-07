Скапінцев успішно дебютував у Літній лізі НБА

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев зіграв свій перший матч за Нью-Йорк Нікс в Літній лізі НБА.

Бігмен нашої національної команди, вийшовши з лави в матчі проти Філадельфії (101:110), отримав 13 хвилин ігрового часу, за які набрав 10 очок (4/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 2/5 штрафних), зробив 8 підбирань (6 в нападі), 3 блок-шоти та 2 передачі.

Наступну гру Нікс зіграють в Літній лізі в Лас-Вегасі проти Бруклін Нетс.

Put him in the spin cycle 🔄 pic.twitter.com/LTjtM7ogYg