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Скапінцев успішно дебютував у Літній лізі НБА

Українець набрав 10 очок за Нікс
Сьогодні 13:11 133 0
Скапінцев успішно дебютував у Літній лізі НБА
Фото Getty Images
#Дмитро Скапінцев

Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев зіграв свій перший матч за Нью-Йорк Нікс в Літній лізі НБА.

Бігмен нашої національної команди, вийшовши з лави в матчі проти Філадельфії (101:110), отримав 13 хвилин ігрового часу, за які набрав 10 очок (4/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 2/5 штрафних), зробив 8 підбирань (6 в нападі), 3 блок-шоти та 2 передачі.

Наступну гру Нікс зіграють в Літній лізі в Лас-Вегасі проти Бруклін Нетс.

Нагадаємо Лень підписав новий контракт із Сакраменто.

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