Гравець Кременчука: Гадаю, фінальна серія затягнеться на всі 7 матчів

Гравець хокейного клубу Кременчук Філіп Матвієнко вважає, шо фінальна серія чемпіонату України затягнеться на всі 7 матчів.

Про це він сказав у коментарі для пресслужби Федерації хокею України.

"З кожною грою емоційний стан загострюється і кожна гра все більш і більш напруженою та емоційною. Зараз це тільки третя гра, я гадаю, що будуть всі 7 ігор.

Третій матч? Гарна гра, багато голів показав нам цей матч, дуже запекла боротьба. Можемо побачити, що обидві команди хочуть підняти цей кубок. Це дуже добре, коли іде рівна гра, рівні моменти", – сказав Матвієнко.