Овчаренко не зміг реалізувати матч-пойнти у першому колі челенджера в Італії

Перша ракетка України Олександр Овчаренко (327) невдало стартував на турнірі серії челенджер в італійській Барлетті. У матчі першого кола він поступився восьмому сіяному узбеку Хомоюну Султанову (229).

Матч тривав 2 години 27 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 7:6(3), 7:5 на користь Султанова.

Овчаренко вів 5:2 у вирішальному сеті, а в десятому геймі на прийомі мав три матч-пойнти, проте реалізувати їх не зміг.

За матч Овчаренко 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

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Барлетта, Італія, грунт

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Перше коло, 1 квітня

Хомоюн Султанов (Узбекистан) – Олександр Овчаренко (Україна) 2:6, 7:6(3), 7:5

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань Султанов зіграє з Матеєм Додігом (320, Хорватія).

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі АТР Овчаренко втратив 19 позицій.