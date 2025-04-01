Овчаренко не зміг реалізувати матч-пойнти у першому колі челенджера в Італії
Перша ракетка України Олександр Овчаренко (327) невдало стартував на турнірі серії челенджер в італійській Барлетті. У матчі першого кола він поступився восьмому сіяному узбеку Хомоюну Султанову (229).
Матч тривав 2 години 27 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 7:6(3), 7:5 на користь Султанова.
Овчаренко вів 5:2 у вирішальному сеті, а в десятому геймі на прийомі мав три матч-пойнти, проте реалізувати їх не зміг.
За матч Овчаренко 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Хомоюн Султанов (Узбекистан) – Олександр Овчаренко (Україна) 2:6, 7:6(3), 7:5
Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань Султанов зіграє з Матеєм Додігом (320, Хорватія).
Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі АТР Овчаренко втратив 19 позицій.