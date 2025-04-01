В АПЛ будуть використовувати технологію напівавтоматичного визначення офсайду

Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення впровадити напівавтоматичну технологію визначення положення поза грою.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Система розпочне роботу починаючи з 32 туру АПЛ, який буде зіграно 12 квітня.

Напівавтоматична технологія визначення положення поза грою забезпечить більш ефективне розміщення віртуальної лінії офсайду, засноване на оптичному відстеженні гравців, і створить віртуальну графіку, щоб забезпечити покращений досвід для вболівальників на стадіоні та під час трансляцій.

Робота цієї системи не змінить точності прийняття рішення, але підвищує швидкість та ефективність процесу.

Уперше технологія напівавтоматичного визначення офсайду була використана в елітному футболі на чемпіонаті світу-2022 в Катарі. Відтоді її застосовують у таких лігах, як Серія А та Ла Ліга, а також у Лізі чемпіонів.