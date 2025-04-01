Помер колишній президент Міжнародної федерації гандболу. Він також був главою МЗС Австрії

Колишній президент Міжнародної федерації гандболу (IHF) Ервін Ланц помер у віці 94 років.

Про це повідомила пресслужба IHF.

Він був четвертим президентом організації. На цій посаді Ервін головував із 1984 до 2000 року. Після закінчення каденції він став почесним президентом IHF.

Також Ланц був президентом Австрійської федерації гандболу (1977–1995). З 1989 по 2008 рік був президентом Міжнародного інституту миру.

З 1973 до 1984 року працював в австрійському кабміні. Зокрема, обіймав посади міністра транспорту, міністра внутрішніх справ та міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Рорі Макілрой став другим гольфістом, який заробив завдяки виступам на турнірах більше 100 млн доларів.