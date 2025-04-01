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Лунін вийде у старті Реала на матч проти Реал Сосьєдада

Руслан Травкін — 1 квітня 2025, 20:56
Лунін вийде у старті Реала на матч проти Реал Сосьєдада
Андрій Лунін
Getty images

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті на матч проти Реал Сосьєдада в межах 1/2 фіналу Кубку Іспанії.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Матч розпочнеться о 22:30 за Києвом.

Нагадаємо, що бельгійський воротар "бланкос" Тібо Куртуа пропускає другу гру поспіль через мікротравму.

Переглянути гру в Україні можна на медіасервісі MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. 

У поточному сезоні Андрій провів 11 матчів за Реал у всіх турнірах. Він пропустив 15 голів і 4 рази залишав свої ворота "сухими".

За Реал Лунін грає з 2018 року. Мадридський клуб придбав воротаря за 8,5 млн євро в луганської Зорі. 

Нагадаємо, перша гра завершилася мінімальною перемогою Реала з рахунком. 

Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Сосьєдад

Андрій Лунін

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