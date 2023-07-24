Головне
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Вчора 09:50 313777 3
Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік
Вчора 19:51 270
Світоліна: Це дуже очевидна річ - не тиснути руки росіянкам і білорускам
Вчора 19:19 435 1
Збірні Бразилії та Німеччини здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 16:09 952
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 13:36 63024
Визначився потенційний суперник Дніпра-1 у Лізі чемпіонів
Вчора 13:24 615
Кривбас орендував Блізніченка у Динамо
Вчора 13:13 369
Визначились потенційні суперники Динамо та Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 12:10 738
Реал з Луніним обіграв Мілан на Soccer Champions Tour
Вчора 08:50 1257
Камбосос: Наступним буде бій з Ломаченком
Вчора 08:38 1533
Прямі трансляції

Адетокумбо: Аль-Хілаль, ви можете взяти мене – я виглядаю як Мбаппе

Вчора 23:32 99 0
Адетокумбо: Аль-Хілаль, ви можете взяти мене – я виглядаю як Мбаппе

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо пожартував з приводу чуток щодо можливого трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе у саудівський Аль-Хілаль.

Відповідний пост баскетболіст виклав у твіттері.

"Аль-Хілаль, ви можете взяти мене. Я виглядаю як Кіліан Мбаппе", – написав Адетокумбо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 63024
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 10532
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру в матчі Реал – Мілан: відео ефектного моменту 11256
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 22810
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 313777 3
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3777
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 288014
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115699
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59755
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152415 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23118
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88266 4