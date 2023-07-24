Адетокумбо: Аль-Хілаль, ви можете взяти мене – я виглядаю як Мбаппе

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо пожартував з приводу чуток щодо можливого трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе у саудівський Аль-Хілаль.
Відповідний пост баскетболіст виклав у твіттері.
"Аль-Хілаль, ви можете взяти мене. Я виглядаю як Кіліан Мбаппе", – написав Адетокумбо.
Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023
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