Адетокумбо: Аль-Хілаль, ви можете взяти мене – я виглядаю як Мбаппе

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо пожартував з приводу чуток щодо можливого трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе у саудівський Аль-Хілаль.

Відповідний пост баскетболіст виклав у твіттері.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX