Реал та Асенсіо домовились про новий контракт

Мадридський Реал та Рауль Асенсіо домовились про підписання нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Строки майбутньої угоди не повідомляються, але джерело зазначає, що її укладення – справа часу, а головна мета Асенсіо – досягати успіху у складі "вершкових".

🚨⚪️ The agreement between Raúl Asencio and Real Madrid over new long term contract is almost done.



Final details to be sorted in the next weeks but there are no doubts on both sides, Asencio will sign new deal at the club.



His only desire is to succeed at Real Madrid. pic.twitter.com/ogmJjnddXP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2025

У сезоні-2024/25 центрбек зіграв за мадридський колектив 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.

Раніше Лука Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом.