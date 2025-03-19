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Реал та Асенсіо домовились про новий контракт

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 12:29
Реал та Асенсіо домовились про новий контракт
Рауль Асенсіо
Getty images

Мадридський Реал та Рауль Асенсіо домовились про підписання нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Строки майбутньої угоди не повідомляються, але джерело зазначає, що її укладення – справа часу, а головна мета Асенсіо – досягати успіху у складі "вершкових".

У сезоні-2024/25 центрбек зіграв за мадридський колектив 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.

Раніше Лука Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом.

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