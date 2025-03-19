Реал та Асенсіо домовились про новий контракт
Рауль Асенсіо
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Мадридський Реал та Рауль Асенсіо домовились про підписання нового довгострокового контракту.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Строки майбутньої угоди не повідомляються, але джерело зазначає, що її укладення – справа часу, а головна мета Асенсіо – досягати успіху у складі "вершкових".
У сезоні-2024/25 центрбек зіграв за мадридський колектив 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.
Раніше Лука Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом.