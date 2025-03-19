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Цзю повертається після двох поразок: відомий суперник і дата бою

Руслан Травкін — 19 березня 2025, 12:12
Цзю повертається після двох поразок: відомий суперник і дата бою
Джоей Спенсер і Тім Цзю
x.com/ben_damon/журналіст Бен Деймон

Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) проведе бій проти американця Джоея Спенсера (19-1, 11 КО).

Про це повідомила пресслужба Premier Boxing Champions.

Бій між ними пройде 5 квітня в австралійському Ньюкаслі.

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.

Бокс Тім Цзю

Тім Цзю

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