Цзю повертається після двох поразок: відомий суперник і дата бою

Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) проведе бій проти американця Джоея Спенсера (19-1, 11 КО).

Про це повідомила пресслужба Premier Boxing Champions.

Бій між ними пройде 5 квітня в австралійському Ньюкаслі.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🚨



Former world champion and Australian superstar @Tim_Tszyu returns to the ring to take on rising contender @JSNation_ in the super welterweight main event of PBC on @PrimeVideo action on Saturday, April 5 (U.S. date and time) from Newcastle,… pic.twitter.com/rZY6BSr5BH — Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 18, 2025

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.