Цзю повертається після двох поразок: відомий суперник і дата бою
Джоей Спенсер і Тім Цзю
x.com/ben_damon/журналіст Бен Деймон
Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) проведе бій проти американця Джоея Спенсера (19-1, 11 КО).
Про це повідомила пресслужба Premier Boxing Champions.
Бій між ними пройде 5 квітня в австралійському Ньюкаслі.
Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.
Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.
Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.