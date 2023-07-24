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Мбаппе не має наміру переходити в Аль-Хілаль

Кілліан хоче повернутися у склад ПСЖ
Сьогодні 21:17 139 0
Мбаппе не має наміру переходити в Аль-Хілаль
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Relevo.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не налаштований на перехід у Аль-Хілаль, який запропонував 300 мільйонів євро за його трансфер.

Про це повідомляє Relevo.

24-річний француз вважає кращим варіантом почати сезон у запасі, ніж підписати контракт з саудівським клубом.

При цьому Кіліан сподівається, що зі стартом Ліги чемпіонів його повернуть у склад.

Повідомлялося, що Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік.

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