Мбаппе не має наміру переходити в Аль-Хілаль

Кілліан хоче повернутися у склад ПСЖ

Джерело - Relevo.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не налаштований на перехід у Аль-Хілаль, який запропонував 300 мільйонів євро за його трансфер.

Про це повідомляє Relevo.

24-річний француз вважає кращим варіантом почати сезон у запасі, ніж підписати контракт з саудівським клубом.

При цьому Кіліан сподівається, що зі стартом Ліги чемпіонів його повернуть у склад.

Повідомлялося, що Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік.

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