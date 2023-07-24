Мбаппе не має наміру переходити в Аль-Хілаль

Джерело - Relevo.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не налаштований на перехід у Аль-Хілаль, який запропонував 300 мільйонів євро за його трансфер.
Про це повідомляє Relevo.
24-річний француз вважає кращим варіантом почати сезон у запасі, ніж підписати контракт з саудівським клубом.
При цьому Кіліан сподівається, що зі стартом Ліги чемпіонів його повернуть у склад.
Повідомлялося, що Мбаппе зможе заробляти в Саудівській Аравії 700 млн євро на рік.
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