Коцар не змогла подолати кваліфікацію ЧС у слоупстайлі
Українська фристайлістка Катерина Коцар не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу у слоупстайлі.
Спортсменка за підсумками двох спроб посіла 22 місце та не кваліфікувалась на турнір.
Під час першої спроби Коцар втратила лижу та отримала лише 10.99 балів. Друга спроба вийшла дещо кращою – 40.54 очок та проміжне 14 місце.
ЧС-2025 з фристайлу. Кваліфікація у слоупстайлі
1. Флора Табанеллі (Італія) – 77.43 балів
2 Меган Олдгем (Канада) – 72.51
3 Матільда Гремо (Швейцарія) – 70.92
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22. Катерина Коцар (Україна) – 40.54
У підсумку, фристайлістка не змогла потрапити до 12 кращих, та продовжить свої виступи вже у наступній дисципліні – бігейрі.
Кваліфікація відбудеться у середу, 26 березня, старт заплановано на 12:30 за київським часом.
Раніше Коцар посіла 8 місце на етапі Кубку світу з фристайлу.