Коцар не змогла подолати кваліфікацію ЧС у слоупстайлі

Українська фристайлістка Катерина Коцар не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу у слоупстайлі.

Спортсменка за підсумками двох спроб посіла 22 місце та не кваліфікувалась на турнір.

Під час першої спроби Коцар втратила лижу та отримала лише 10.99 балів. Друга спроба вийшла дещо кращою – 40.54 очок та проміжне 14 місце.

ЧС-2025 з фристайлу. Кваліфікація у слоупстайлі

1. Флора Табанеллі (Італія) – 77.43 балів

2 Меган Олдгем (Канада) – 72.51

3 Матільда Гремо (Швейцарія) – 70.92

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22. Катерина Коцар (Україна) – 40.54

У підсумку, фристайлістка не змогла потрапити до 12 кращих, та продовжить свої виступи вже у наступній дисципліні – бігейрі.

Кваліфікація відбудеться у середу, 26 березня, старт заплановано на 12:30 за київським часом.

Раніше Коцар посіла 8 місце на етапі Кубку світу з фристайлу.