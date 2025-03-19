Лаціо не планує звільняти головного тренера попри незадовільні результати

Головний тренер Лаціо Марко Бароні збереже свою посаду, як мінімум до кінця сезону-2024/2025.

Про це заявив спортивний директор "орлів" Анджелло Фабіані.

"Доля Бароні обговорюється? Ні, не сьогодні, але я як інженер автомобіля. Я чекаю до кінця перегонів, щоб побачити, чи є якась деталь, яка є несправною. Підсумуємо всю роботу вже в червні", – сказав Фабіані порталу Il Messaggero.

Напередодні Лаціо зазнав розгромної поразки від Болоньї з рахунком 5:0. "Орли" виграли лише одну гру в останніх 5 поєдинках Серії А, а також вилетіли з Кубку Італії, поступившись Інтеру.

Лаціо продовжує боротьбу в Лізі Європи, де зустрінеться з норвезьким Буде-Глімт у стадії 1/4 фіналу.

Марко Бароні очолив римський клуб у липні 2024 року після одного року на чолі Верони. У 41 матчі цього сезону римляни здобули 23 перемоги, 8 разів зіграли внічию та зазнали 10 поразок.