Костюк і сестри Кіченок дізналися суперниць у парному розряді в Маямі

Українські тенісистки Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок виступлять у парному розряді на турнірі серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі.

Жеребкування парного турніру визначило суперниць українок у стартовому колі змагань.

Марта Костюк та румунка Єлена-Габріела Русе отримали вайлд-кард і зіграють із парою Кристина Букша (Іспанія)/Мію Като (Японія).

Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін отримали восьмий номер посіву. Вони зустрінуться з дуетом Лейла Фернандес (Канада)/Ніколь Мелікар-Мартінес (США).

Надія Кіченок знову змінила напарницю. У Маямі нею стане індонезійка Алділа Сутджіаді. Суперницями Кіченок та Сутджіаді будуть треті сіяні Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія).

Дати та час початку матчів за участю українських парниць стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, в одиночному розряді з українок у Маямі виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ястремська та Калініна зіграють свої матчі першого кола 19 березня. Світоліна і Костюк почнуть боротьбу на турнірі з другого раунду.