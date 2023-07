Олімпіакос і міланська Олімпія зробили пропозиції гравцеві збірної України Святославу Михайлюку.

Про це повідомив інсайдер Маттео Адреані.

Мадридський Реал також проявляє інтерес до українця, але наразі не зробив пропозиції.

Михайлюк досі оцінює усі варіанти, але як і раніше віддає пріоритет НБА.

Olympiacos Piraues and Olimpia Milano presented an offer to Sviatoslav Mykhailiuk. Real Madrid have shown interest but have not made an offer at the moment. The player is evaluating everything, always giving priority to the NBA.#Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague