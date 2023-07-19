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Реал зацікавлений у підписанні Михайлюка

Для гравця є пріоритетом НБА
Сьогодні 14:35 441 0
Реал зацікавлений у підписанні Михайлюка
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Олімпіакос і міланська Олімпія зробили пропозиції гравцеві збірної України Святославу Михайлюку.

Про це повідомив інсайдер Маттео Адреані.

Мадридський Реал також проявляє інтерес до українця, але наразі не зробив пропозиції.

Михайлюк досі оцінює усі варіанти, але як і раніше віддає пріоритет НБА.

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