Збірна України розгромила Гонконг у матчі жіночого ЧС Дивізіону 2B
Сьогодні, 20 квітня, відбувся черговий матч в межах чемпіонаті світу з хокею серед жінок у Дивізіоні 2B.
Збірна України завдала поразки команді Гонконгу з рахунком 10:2.
"Синьо-жовті" зробили чудовий фундамент для перемоги ще в першому періоді, який завершився перемогою 5:1.
Наступні дві двадцятихвилинки також завершилися на користь українок, але не з таким упевненим рахунком.
Україна – Гонконг 10:2 (5:1, 2:1, 3:0)
Шайби: автори будуть вказані пізніше
Для збірної України це був заключний матч турніру. "Синьо-жовті" мають 10 очок і посідають друге місце.
Ймовірно, їх зуміє обійти Нова Зеландія. Ця збірна має 9 балів, але сьогодні зіграє проти Туреччини, яка є аутсайдером.
Напередодні юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі.