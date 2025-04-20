Збірна України розгромила Гонконг у матчі жіночого ЧС Дивізіону 2B

Сьогодні, 20 квітня, відбувся черговий матч в межах чемпіонаті світу з хокею серед жінок у Дивізіоні 2B.

Збірна України завдала поразки команді Гонконгу з рахунком 10:2.

"Синьо-жовті" зробили чудовий фундамент для перемоги ще в першому періоді, який завершився перемогою 5:1.

Наступні дві двадцятихвилинки також завершилися на користь українок, але не з таким упевненим рахунком.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2B

4 тур, 19 квітня

Україна – Гонконг 10:2 (5:1, 2:1, 3:0)

Шайби: автори будуть вказані пізніше

Для збірної України це був заключний матч турніру. "Синьо-жовті" мають 10 очок і посідають друге місце.

Ймовірно, їх зуміє обійти Нова Зеландія. Ця збірна має 9 балів, але сьогодні зіграє проти Туреччини, яка є аутсайдером.

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Напередодні юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі.