Олімпіакос запропонував Михайлюку дворічний контракт

Михайлюк зацікавив європейські клуби

Захисник збірної України Святослав Михайлюк, який останній сезон в НБА догравав у Шарлотт, цікавий двом європейським клубам.

Про це повідомляє інсайдера Алессандро Луїджі Маггі.

Олімпіакос запропонував 26-річному українцю контракт на два роки із зарплатою 2 млн доларів за сезон. Олімпіакос минулого сезону виграв чемпіонат Греції та грав у фіналі Євроліги.

Також Михайлюком цікавиться чемпіон Італії Олімпія Мілан.

Нагадаємо, Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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