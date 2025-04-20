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Даллас програв Колорадо, Вінніпег здолав Сент-Луїс у перших матчах плейоф НХЛ

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 07:31
Даллас програв Колорадо, Вінніпег здолав Сент-Луїс у перших матчах плейоф НХЛ

У ніч на 20 квітня стартував плейоф у Національній хокейній лізі.

Переможець Західної конференції Вінніпег приймав Сент-Луїс. Джетс мали проблеми, адже після другого періоду поступалися в рахунку. Втім, успішна гра в останні 20 хвилин дозволила здобути перемогу.

Даллас вдома провалив поєдинок із Колорадо, пропустивши 5 шайб.

НХЛ-2024/25 – плейоф, перший раунд
20 квітня

Вінніпег – Сент-Луїс – 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

Даллас – Колорадо – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Нагадаємо, лідер Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі підкорив унікальне досягнення.

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