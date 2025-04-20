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Плейоф стартував: Денвер втримав перемогу над Кліпперс, Лейкерс без шансів поступилися Міннесоті

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 06:39
Плейоф стартував: Денвер втримав перемогу над Кліпперс, Лейкерс без шансів поступилися Міннесоті

Вчора, 19 квітня, стартував плейоф у Національній баскетбольній асоціації.

Відкривав ігровий день матч в Індіанаполісі. Пейсерз без особливих проблем здолали Мілвокі. Янніс Адетокумбо набрав 36 очок і зробив 12 підбирань, але цього було замало.

Детройт тривалий час лідирував у матчі з Нікс. Все зламалося за рахунку 98:90. Господарі зробили неймовірний ривок 21:0, а надалі втримали перевагу до фінальної сирени.

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Денвер і Кліпперс визначили переможця лише в овертаймі. Ключовим стало перехоплення від Рассела Вестбрука за кілька секунд до кінця.

В останньому матчі Лейкерс вдома без шансів поступився Міннесоті. "Фіолетово-золоті" непогано розпочали, але провалилися в другій чверті – 20:38. "Вовки" вдало використали цей гандикап, щоб тримати опонента на відстані.

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Олексій Лень отримав 3 хвилини ігрового часу. Очок не набрав (0/1 двоочкові), але зумів зібрати аж 4 підбирання.

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НБА-2024/25 – плейоф
19-20 квітня, перші матчі

Індіана – Мілуокі 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)

Денвер – Кліпперс 112:110 OT (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)

Нью-Йорк – Детройт 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)

Лейкерс Міннесота 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)

Нагадаємо, Маямі Гіт вписали себе в історію НБА як перша команда, яка вийшла в плейоф з десятого місця.

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