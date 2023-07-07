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Чикаго відрахував лідера збірної Чорногорії

Сьогодні 14:08 258 0
Чикаго відрахував лідера збірної Чорногорії
#Чикаго

Джерело - Чемпіон.

Чикаго відрахував чорногорського центрового Марко Сімоновича. 

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Баскетболіст підписав з биками контракт в 2021 році, але за два сезони в НБА відіграв лише 16 матчів, у яких набирав 1,4 очка і робив 0,8 підбирання за 4 хвилини.

Більшість часу він грав за фарм-клуб Буллс в G-лізі.

24-річний Сімонович був обраний на драфті НБА 2020 року під №44.

Нагадаємо НБА протестує нові правила щодо симуляції під час Літньої ліги.

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