Чикаго відрахував лідера збірної Чорногорії

Чикаго відрахував чорногорського центрового Марко Сімоновича.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Баскетболіст підписав з биками контракт в 2021 році, але за два сезони в НБА відіграв лише 16 матчів, у яких набирав 1,4 очка і робив 0,8 підбирання за 4 хвилини.

Більшість часу він грав за фарм-клуб Буллс в G-лізі.

24-річний Сімонович був обраний на драфті НБА 2020 року під №44.

