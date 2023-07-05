НБА протестує нові правила щодо симуляції під час Літньої ліги

За симуляцію назначатиметься одна штрафна спроба

Джерело - Чемпіон.

Під час Літньої ліги-2023 НБА протестує нові правила щодо симуляції.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

За симуляцію назначатиметься одна штрафна спроба. Команда, яка її виконувала, зберігатиме володіння.

За симуляцію даватимуть технічний фол, але він не йтиме до заліку персональних фолів.

Зупинка матчу для фіксування симуляції не є обов’язковою - можна виконати процедуру, коли м’яч буде поза полем.

Літня ліга відбудеться з 7 липня по 17 липня.

The proposed In-Game Flopping Penalty will be in effect on a provisional basis for all 2023 NBA summer leagues. pic.twitter.com/eqdJ5gHr7d — NBA Communications (@NBAPR) July 4, 2023

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