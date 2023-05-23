Леброн: Мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував поразку його команди Денвер у фіналі Західної конференції.
Про це повідомляє NBA TV.
"Не можу сказати, що це був успішний рік. На даному етапі кар’єри я не граю ні за що, окрім перемоги в чемпіонаті. Особисто мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол”, - сказав Джеймс.
.@KingJames: “Personally, going forward with the game of basketball, I’ve got a lot to think about.” pic.twitter.com/RYOoj3H9Qa— NBA TV (@NBATV) May 23, 2023
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