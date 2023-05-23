Леброн: Мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував поразку його команди Денвер у фіналі Західної конференції.

Про це повідомляє NBA TV.

"Не можу сказати, що це був успішний рік. На даному етапі кар’єри я не граю ні за що, окрім перемоги в чемпіонаті. Особисто мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол”, - сказав Джеймс.