Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 08:57 1169
Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:23 159
Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Сьогодні 10:33 268
Денвер переграв Лейкерс і став першим фіналістом НБА
Сьогодні 08:34 331
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня
Сьогодні 07:15 601
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:22 16033
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 61276
Зоря домовилася про викуп Герреро у Маккабі
Вчора 23:17 569
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:13 708
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 21:38 862
Прямі трансляції

Леброн: Мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол

Джеймс прокоментував виліт Лейкерс з плей-оф НБА
Сьогодні 13:03 206 0
Леброн: Мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував поразку його команди Денвер у фіналі Західної конференції.

Про це повідомляє NBA TV.

"Не можу сказати, що це був успішний рік. На даному етапі кар’єри я не граю ні за що, окрім перемоги в чемпіонаті. Особисто мені є над чим подумати, продовжуючи грати в баскетбол”, - сказав Джеймс.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги 1563
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53610
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу 2003
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 16033
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 1956
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 61276
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35903
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 262550
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76525 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 81907 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34888 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31064