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Леонард вибув на невизначений термін

Баскетболіст посилив свою травму
Сьогодні 22:50 275 0
Леонард вибув на невизначений термін
Фото: Getty Images
#NBA, #Кліпперс, #Леонард

Джерело - Чемпіон.

Форвард Кліпперс Кавай Леонард отримав пошкодження на невизначений період.

Про це повідомив інсайдер Кріс Хейнс.

Леонард пропустить 4-й матч серії проти Фінікса (1-2) в суботу через розтягнення зв'язок правого коліна.

Баскетболіст посилив травму під час першого матчу серії і зіграв у другому, попри біль.

Кавай також не грав у 3-му матчі серії.

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