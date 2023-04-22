Леонард вибув на невизначений термін

Джерело - Чемпіон.
Форвард Кліпперс Кавай Леонард отримав пошкодження на невизначений період.
Про це повідомив інсайдер Кріс Хейнс.
Леонард пропустить 4-й матч серії проти Фінікса (1-2) в суботу через розтягнення зв'язок правого коліна.
Баскетболіст посилив травму під час першого матчу серії і зіграв у другому, попри біль.
Кавай також не грав у 3-му матчі серії.
Haynes: Kawhi Leonard (knee) without timetable for return.— Underdog NBA (@Underdog__NBA) April 22, 2023
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