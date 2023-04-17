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Адетокумбо зазнав пошкодження в матчі з Маямі

Янніс травмувався наприкінці першої чверті
Сьогодні 10:38 246 0
Адетокумбо зазнав пошкодження в матчі з Маямі
#NBA, #Мілвокі, #Янніс Адетокумбо, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо не зміг дограти до кінця першу гру плей-оф з Маямі (117:130).

Про це повідомляє ESPN.

Адетокумбо травмувався наприкінці першої чверті у результаті падіння на спину після фолу з боку гравця Гіт Кевіна Лава.

Грек спробував продовжити матч, але покинув майданчик у другій чверті.

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