Адетокумбо зазнав пошкодження в матчі з Маямі

Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо не зміг дограти до кінця першу гру плей-оф з Маямі (117:130).

Про це повідомляє ESPN.

Адетокумбо травмувався наприкінці першої чверті у результаті падіння на спину після фолу з боку гравця Гіт Кевіна Лава.

Грек спробував продовжити матч, але покинув майданчик у другій чверті.

Bucks’ superstar Giannis Antetokounmpo (lower back contusion) will not return to Game 1 of Bucks-Heat, per @ShamsCharania.



Giannis sustained the injury on this collision with Kevin Love in the 1st quarter 🤕pic.twitter.com/ep8RFTvVfD