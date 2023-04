Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень вдало зіграв у першому матчі плей-оф НБА проти Голден Стейт (126:123), встановивши кілька особистих рекордів.

Баскетболіст отримав від наставника 13 хвилин на майданчику. Це другий показник для Леня у плей-оф НБА за проведеним часом.

За цей час 29-річний українець набрав 4 очка, зробив 7 підбирань і поставив 1 блок-шот. Сім підбирань – новий рекорд для Леня в матчах на виліт.

Гравець збірної України завершив гру з показником плюс-мінус "+10". Це також новий рекорд.

Також Олексій вперше у плей-оф поставив блок-шот.

Alex Len sends it back!



SAC/GSW going back-and-forth on ABC.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/w6YPjlKLzP