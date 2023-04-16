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Лень оновив кілька особистих рекордів у плей-оф НБА

Українець вперше зібрав 7 підбирань і зробив блок-шот
Сьогодні 12:09 184 0
Лень оновив кілька особистих рекордів у плей-оф НБА
Фото Getty Images
#Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень вдало зіграв у першому матчі плей-оф НБА проти Голден Стейт (126:123), встановивши кілька особистих рекордів.

Баскетболіст отримав від наставника 13 хвилин на майданчику. Це другий показник для Леня у плей-оф НБА за проведеним часом.

За цей час 29-річний українець набрав 4 очка, зробив 7 підбирань і поставив 1 блок-шот. Сім підбирань – новий рекорд для Леня в матчах на виліт.

Гравець збірної України завершив гру з показником плюс-мінус "+10". Це також новий рекорд.

Також Олексій вперше у плей-оф поставив блок-шот.

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