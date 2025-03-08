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Надія Кіченок в парі з Мертенс вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 07:28
Надія Кіченок в парі з Мертенс вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з Елізою Мертенс поступилась "нейтральній" Анні Калінской та Кеті Макнеллі в матчі першого кола турніру в Індіан-Веллсі.

Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:2, 10:7.

Україно-американська пара записала на свій рахунок єдину на дві пари подачу навиліт, реалізувала 7 брейк-пойнтів та припустилась трьох подвійних помилок, які трапились у першому сеті.

Калінская та Макнеллі виграли більше геймів як на подачі, так і на прийомі (по 5 проти 4).

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард, парний розряд
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло, 8 березня

Анна Калінская (-)/Кеті Макнеллі (США) – Надія Кіченок (Україна)/Еліза Мертенс (США) 4:6, 6:2, 10:7

Зазначимо, що сьогодні також свій матч в парному розряді зіграла сестра Надії – Людмила Кіченок, здобувши перемогу над японо-російською парою.

Окрім того, Еліна Світоліна у важкому матчі вийшла в третє коло турніру.

Індіан-Веллс Калінська Надія Кіченок Макнеллі Елізе Мертенс WTA 1000

Надія Кіченок

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