У плей-оф НБА вперше в історії зіграє 4 клуба з Каліфорнії

Чотири каліфорнійські команди зіграють у плей-оф НБА в цьому сезоні.

Про це повідомляє журналіст Марк Спірс.

Сакраменто, Голден Стейт, Кліпперс та Лейкерс пробились до плей-оф.

Чотири каліфорнійські команди НБА вперше вийшли до плей-оф в одному сезоні.

Також вперше всі три техаські команди не вийшли до плей-оф НБА - Даллас, Сан-Антоніо, Г'юстон завершили сезон.

For the first time, the Sacramento Kings, LA Clippers, Golden State Warriors and LA Lakers have all made the playoffs for the first time since all have been in California. pic.twitter.com/crWCFMQIox